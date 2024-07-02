习近平哈媒发文：巩固相互支持政治传统反对阵营对抗

中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦之际，在当地媒体发表署名文章，强调此行将巩固相互支持的政治传统，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，坚决捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对霸权主义、强权政治、阵营对抗。

据央视新闻客户端报道，习近平星期二（7月2日）在《哈萨克斯坦真理报》、哈萨克国际通讯社发表题为《同心笃行 续写中哈关系新篇章》的署名文章。

习近平在文中说，中哈在国际和地区事务上立场相近，都主张践行共同、综合、合作、可持续的安全观。两国共同创建中国－中亚机制，在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等多边组织框架内密切协调和配合，积极支持彼此提出的建设性国际合作倡议，坚决捍卫两国共同的战略、安全、发展利益。

他说，展望未来，中哈合作大有可为，且必将大有作为。希望通过这次访问，同哈萨克斯坦总统托卡耶夫一道赓续传统友谊，深化全方位合作，就中哈关系未来作出新部署新规划。

习近平说，中国将继续同哈方持续巩固政治互信，加强战略沟通，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中国将一如既往支持哈方维护国家独立、主权、领土完整，支持哈方走符合本国国情的发展道路，支持哈方着眼国家发展繁荣采取的各项内外政策，反对任何外部势力干涉哈萨克斯坦内政。

习近平写道，中哈资源禀赋各不相同，经济产业各具特色，互补优势明显，合作潜力巨大。两国要深化经贸、产能、投资、能源矿产、农业等传统领域合作，提升口岸通关效率，推进中欧班列高质量运行和跨里海国际运输走廊建设；挖掘新能源、数字经济、人工智能、跨境电商、航空航天等高技术领域合作潜力，打造高附加值产业链供应链，为两国合作增添更多新动能。

他提到，深化中哈友好是两国民心所向、民意所盼，要传承好这份友好情谊，开展丰富多彩的人文交流活动；欢迎两国高校、智库、科研机构开展联合办学、合作科研，支持两国社会各界增进交流，鼓励两国更多地方省州市结好，不断深化教育、旅游、考古、艺术、媒体等领域合作。

习近平还强调，因应加速演进的百年变局，中国愿同哈方携手应对世界之变、时代之变、历史之变，在危机中育新机，坚决捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，反对霸权主义、强权政治、阵营对抗，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

习近平最后写道，他此次在哈萨克斯坦的另一项重要日程是出席上海合作组织峰会。哈萨克斯坦担任上海合作组织轮值主席国以来，做了大量卓有成效的工作，扩大了该组织影响力，中方对此高度评价。相信在各方共同努力下，阿斯塔纳峰会一定会取得圆满成功，进一步凝聚上海合作组织大家庭，开辟组织合作新局面。