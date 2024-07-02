中使馆促菲方尽快缉拿杀害中国公民凶手

中国驻菲律宾大使馆促请菲律宾官方尽快缉拿杀害中国公民的凶手。

据中国驻菲律宾大使馆官网星期二（7月2日）发布的消息，中国驻菲律宾使馆日前接到一名中国公民在菲遭绑架的报案求助，立即启动应急机制，全力开展营救工作。

使馆积极协助家属向菲国警反绑架局报警，在中国公安部门指导下与菲警方开展执法合作，通过外交渠道向菲方提出交涉，要求其尽快解救人质，采取切实措施保障在菲中国公民安全与合法权益。使馆同时还协调为被绑架者家属来菲提供协助和便利。

上述中国公民最终不幸遇害。据了解，一同被害的还有一名美籍华人。使馆向两名遇害者表示哀悼，对凶手予以最严厉的谴责。

使馆向遇害中国公民家属积极提供领事协助，从多层面就此案再次向菲政府高层和有关部门提出交涉，敦促菲方加大办案力度，尽快缉拿并严惩凶手。

中国驻菲使馆再次提醒赴菲中国公民切实提高安全防范意识。如遇紧急情况，请及时报警并与驻菲使领馆联系，寻求帮助。

中国公民在菲律宾被绑架的案件近年来时有发生。

中国媒体报道称，有两名中国医疗器械公司管理人员近期到菲律宾考察业务，在当地被绑架，家属付了赎金，但两人最终还是不幸遇害。

中国驻菲律宾使馆6月通报，包括三名中国公民在内的四人在马尼拉遭遇绑架勒索后获释。据报道，目前部分嫌犯已被捕，有当地警察涉案，案件正在进一步调查中。

去年10月，六名持枪绑匪闯入马尼拉大都会区南部的一个住所，绑走六名中国人和三名菲律宾人。三名菲律宾人获释，六名中国人中的四人死亡。

中国驻菲律宾使馆公告，中菲两地官员星期一（1日）会面，一致同意加强中菲执法合作，共同打击绑架杀人等跨国犯罪。