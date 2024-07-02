陆委会指马英九华独 国民党：赖清德回归宪法才是正道

针对台湾陆委会指前总统马英九是“华独”，国民党大陆事务部主任林祖嘉反驳称，将在野党贴上台独标签不仅有违事实，也努力错了方向；呼吁总统赖清德回到宪法定义下的“中华民国”，才是正本清源之道。

综合台湾《联合报》和Newtalk新闻报道，陆委会副主委梁文杰星期一（7月1日）在电台节目《暐瀚撞新闻》受访时说，历任台湾总统都坚持“中华民国”主权独立，马英九担任总统时也曾说过台湾前途由2300万人决定，以同样标准就是马政府用“中华民国”在搞台独，“对大陆而言，华独和台独是一样的”。

对此，林祖嘉星期二（2日）回应称，赖清德的520就职演说不仅提出新两国论，而且还抛出三个“国家称呼”，以及丢出1624这个台独史观的基础年份，等于是变相更改国号、自行擅改国史，是赤裸裸的台独路线。

林祖嘉强调，国民党无论在朝或在野，一向遵循“中华民国”宪法及增修条文的精神和规定推动两岸政策。国民党捍卫的是宪法定义下的“中华民国”及历史法统。这和掏空“中华民国”内涵，拿来当成台独挡箭牌的务实台独工作路线是完全不同的。

林祖嘉指出，马英九所说的“中华民国”主权及于大陆地区。这个说法完全符合宪法。过去在前总统李登辉执政时期，两岸达成九二共识，实现汪辜会谈。马英九在这个基础上，两岸签订了23项协议，2015年还在新加坡进行习马会。由此可见，大陆方面很清楚国民党立场和台独路线的区别。

林祖嘉称，可以看出陆委会试图和缓两岸紧张的用心，但把在野党贴上台独标签，这不仅有违事实，而且也努力错了方向。

他呼吁赖清德回到宪法定义下的“中华民国”，依循两岸条例，积极恢复交流合作，才是正本清源之道。

不过，资深媒体人黄暐瀚星期二在脸书发文说，除了“宪法”还有“现实”，民调显示六成以上民众支持“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。如果台湾民意真的不认为“两岸同属一国”，两岸“就是两国”。国民党一再坚持与民意相左的论述，结果很可能就是选举失败。