习近平专机抵达哈萨克斯坦 三架哈军机升空护航

中国国家主席习近平乘搭的专机已抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，三架哈萨克斯坦专机升空护航。

据央视新闻报道，习近平乘搭的专机已于当地时间星期二（7月2日）中午抵达阿斯塔纳机场。习近平将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议，并对哈萨克斯坦共和国进行国事访问。

报道称，当习近平乘坐的专机进入哈萨克斯坦领空时，哈萨克斯坦三架空军战机升空护航。

习近平专机抵达阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场时，哈萨克斯坦总统托卡耶夫率政府第一副总理斯克利亚尔、副总理兼外长努尔特列乌、总统外事顾问卡济汉、阿斯塔纳市长卡瑟姆别克等高级官员迎接。托卡耶夫在机场为习近平举行迎宾仪式。

中国国家主席习近平（左）在阿斯塔纳机场出席哈萨克斯坦总统托卡耶夫为他举办的欢迎仪式。（法新社）

习近平在托卡耶夫陪同下检阅仪仗队。十余名哈萨克斯坦少年儿童用中文演唱《歌唱祖国》。

习近平抵达阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场时，托卡耶夫在机场举行迎宾仪式，十余名哈萨克斯坦少年儿童用中文演唱《歌唱祖国》。（法新社）

习近平在机场发表书面讲话时说，很高兴应托卡耶夫邀请，到访哈萨克斯坦共和国并出席上海合作组织阿斯塔纳峰会。他谨代表中国政府和中国人民，向托卡耶夫和友好的哈萨克斯坦人民致以诚挚问候和良好祝愿。

他说，建交32年来，中哈关系经受住时代变迁和国际风云变幻的考验，结为独一无二的永久全面战略伙伴关系。两国世代友好历久弥坚，树立邻国间和衷共济、互利共赢、相互成就的关系典范。

他说，如今中哈共建“一带一路”硕果累累，经贸合作规模屡创新高，人文交流亮点纷呈，国际协作密切高效，不仅增进了两国人民福祉，也为国际和地区形势注入更多稳定性和正能量。

习近平说，他将同托卡耶夫会谈，就中哈关系、全方位合作以及其他共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为中哈永久全面战略伙伴关系发展擘画新蓝图、作出新部署。

他表示，期待出席上海合作组织阿斯塔纳峰会，同各方一道共话组织未来，共商合作大计，推动这一重要多边机制实现新的更大发展。

习近平此行将出席上合组织成员国元首理事会会议。据中国外交部介绍，习近平将同与会各国领导人就新形势下深化各领域合作以及当前重大国际和地区问题深入交换意见，就上合组织下步发展作出规划和部署。

出席会议后，习近平将对哈萨克斯坦进行国事访问，与托卡耶夫举行会谈。

习近平星期二在哈萨克斯坦媒体发表署名文章时指出，此行将巩固相互支持的政治传统，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，坚决捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，反对霸权主义、强权政治、阵营对抗。