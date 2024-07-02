中国官媒：农村学生营养餐补贴不能成“唐僧肉”

中国审计署发现多地挪用学生营养餐补助资金偿还地方债务后，官媒发文抨击此举不仅会妨碍农村学生的健康成长，还会阻碍教育均衡化发展，农村学生营养餐补贴不能成“唐僧肉”。

央视网星期二（7月2日）发表的评论文章说，始于2011年的农村义务教育学生营养改善计划，是降低儿童营养不良率、提高认知能力与学习成绩的重要手段，关乎广大农村学生能否吃得好、吃得健康。

文章说，挪用、挤占相关资金等行为，无异于“鹭鸶腿上劈精肉”，不仅会妨碍农村学生的健康成长，还会阻碍教育均衡化发展。无论是被直接挪用、被变相挤占还是被串通套取，都源于一些地方尚未扎紧制度的笼子，让部分动了“歪心思”的人有机可乘。

文章指，要根治相关乱象，首先各级各地相关部门尤其是在审计中发现问题的地方，要严肃处理涉嫌违纪违法违规的相关人员，采取有效举措堵住补贴资金管理、供餐企业监管等工作中的漏洞，防止此类事件再次发生。

其次，各级各地相关部门要充分运用大数据等新手段，加强对相关补贴使用情况的日常监管，紧盯资金开支，一一核查日常账目；及时公布查处的典型案例，始终保持利剑高悬，达到以儆效尤的效果。

文章还要求进一步强化监管力度，对补贴资金的使用、供餐企业的选择进行规范和约束，明确政府部门、学校、企业、家庭等各方面的职责，建立负面清单制度，让每一分钱都真真正正花在“刀刃”上。

《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》审计了13省159县2021年至2023年8月补助资金231.37亿元（人民币，下同，43亿新元），发现部分补助资金管理使用较为混乱。

审计发现，66县将19.51亿元用于偿还政府债务、基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）等支出，41县和1533所学校等通过压低供餐标准、虚构采购业务等变相截留挤占2.7亿元；五县教育部门与中标供应商合谋，通过供应商分红、捐赠等方式套取4216.02万元，用于发放福利等。