在完成首次出舱活动一个多月后，神舟十八号航天员乘组将择机进行第二次出舱活动。

据中国载人航天工程网星期二（7月2日）发布的消息，自今年5月28日完成首次出舱活动以来，神舟十八号航天员乘组先后完成空间站内实验机柜维护及组件安装、空间站舱内环境监测、第二次出舱活动准备等工作，承担的空间材料科学、空间生命科学、航天医学等领域实（试）验项目扎实稳步推进。

神舟十八号航天员乘组目前状态良好，空间站组合体运行稳定，“80后”乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。

搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭4月25日晚成功发射升空。这是中国推动2030年前实现载人登陆月球计划中的最新任务。

载人飞船4月26日凌晨成功对接空间站天和核心舱径向端口，整个自主交会对接过程历时约6.5小时。神舟十八号航天员乘组顺利进入空间站与神舟十七号航天员乘组汇合、进行在轨轮换。

中国载人航天工程办公室介绍，神舟十八号航天员乘组由三名“80后”航天员组成。43岁的叶光富担任指令长，他是2021年神舟十三号任务的一名资深宇航员，34岁的李聪与36岁的李广苏都是首次进入太空。他们都曾是战斗机飞行员。

神舟十八号航天员乘组将在空间站驻留约六个月，计划于10月下旬返回地面。神舟十八号乘组在轨期间，将实施六次载荷货物气闸舱出舱任务和两至三次出舱活动。