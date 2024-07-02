比亚迪二季度汽车销量创新高

得益于降价和技术创新，比亚迪二季度的电动车和混合动力汽车销量创新高，6月份销售数据也写下月度新高。

综合彭博社和中国证券报报道，比亚迪星期一（7月1日）公布最新销量数据显示，比亚迪6月份新能源汽车销量达34.17万辆，同比增长35%，创月度新高。其中纯电动汽车销量为14.52万辆，插电式混合动力汽车销量为19.50万辆，这也是比亚迪连续第四个月单月销量突破30万辆。

数据显示，比亚迪上半年累计销量达161.3万辆，同比增长28%。

彭博社汇编的数据显示，今年4月至6月，比亚迪销售了98万2747辆乘用车，其中纯电动汽车季度销量为42.6万辆。这一数据不仅写下历史新高，也使比亚迪再次超越特斯拉成为全球最大的电动汽车销售商。

报道分析，比亚迪今年早些时候下调多数车型的价格，尽管这牺牲公司部分盈利能力，但在一定程度上推动了销量；另一方面，比亚迪5月发布更先进的第五代DM技术，发动机热效率达46.06%，百公里亏电油耗达2.9L，综合续航里程达2100公里，进一步推动比亚迪的汽车销量。

汇丰前海中国汽车研究主管丁玉倩分析，比亚迪第三季度的销售前景可能有所不同。需求可能走软，一些汽车制造商可能采取更激进的价格战。