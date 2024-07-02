中国民企为火箭坠落致歉 有财产损失居民将获赔

中国民营商业航天企业天兵科技在社交平台发文，为所研制的火箭因故障在河南坠落致歉，并对有财产损失的居民表示，他们将可及时获得赔偿。

天兵科技星期二（7月2日）在官方微博账号上写道，公司对6月30日所研制的天龙三号液体运载火箭一子级火箭因试验故障坠落起火事件，向公众致以最诚挚的歉意。

天兵科技说，这次试验地点远离巩义市区，公司在试验开始前已与当地政府联合完善安全保障措施并提前组织周边人员撤离。此次坠落箭体散落在大山深处的安全布控区内，虽未造成人员伤亡，但仍对试验基地周边居民的生活造成了不必要的困扰和负面影响。公司对此感到无比自责，特此向巩义市人民表达真诚的歉意。

天兵科技称，公司在试验当天提前启动了应急响应机制，目前正协同当地政府开展针对周边受损房屋的勘查、鉴定与赔付。公司将确保每位因试验故障遭受财产损失的居民都能得到及时、高效且公正的赔偿。

天兵科技强调，公司将从此次失利中汲取教训，在日后的生产工作中将“安全第一”落到实处，以人民生命财产安全为最高出发点，全面加强各项安全管理，确保后续的试验工作安全严谨、万无一失。公司此次遭遇的挫折，将为中国商业航天产业砥砺前行提供宝贵的经验。公司最后再次向所有因试验失利而受到影响的人们表示最诚挚的歉意。

天兵科技自主研制的一子级火箭6月30日在河南进行试车时，箭体与试验台连接处结构失效，导致火箭脱离发射台升空，后跌落在试车台附近的深山。

巩义市官方证实，天兵科技当天下午在当地进行火箭试车，因试验故障，箭体散落在安全布控区内，引起局部区域着火。安全布控区在大山深处，远离居民区。火情已完全扑灭，经排查无人员伤亡。