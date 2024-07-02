传卢秀燕月底访美 台中市府：出访国家规划中

针对外传台中市长卢秀燕拟于7月底访问美国，台中市副市长郑照新受询时证实今年下半年有出访行程，但会出访哪一个国家、城市，目前仍在规划中。

综合台湾《中国时报》《自由时报》等报道，据传卢秀燕预定在7月下旬出访美国，目前旅居洛杉矶的台湾民众已做好相关准备，不仅将号召大批群众接机、送机，还将于7月27日在洛杉矶举办欢迎午宴。

据知情人士透露，卢秀燕此次访美行程将落在九天至两周内，除了洛杉矶，预定出访城市还包括休斯敦、西雅图及西岸科技重镇旧金山的丘珀蒂诺市，苹果公司总部就位在丘珀蒂诺市。

卢秀燕星期二（7月2日）出席市政会议前被问及访美事宜时，仅带以微笑没有回应。

郑照新接受媒体联访时说，就像卢秀燕之前所表达的，其实在冠病疫情后，台中有很多城市外交，本来就应该补足进度，如出访姐妹市或友好城市的行程。

郑照新说，卢秀燕今年下半年确实有出访行程的规划，至于是哪一个国家、城市，目前都还在规划中，待规划完毕会正式发布。

《中国时报》称，卢秀燕是2028年代表蓝营竞选总统的热门人选之一。近来卢秀燕动作频频，继上周参访新北市与新北市长侯友宜同框后，星期五（7月5日）将率领市府农业团队到高雄路竹、与立法院前院长王金平餐叙。

媒体分析，卢秀燕走北访南的密集行程，参选国民党主席意味确实浓厚，应该也是将问鼎国民党主席大位作为角逐2028年总统大选的起手式。

不过，《联合报》此前曾报道，台中政坛多数议员及立委不建议卢秀燕参选国民党主席，因为各地党务繁琐，沉疴不易解套，担忧国民党主席的职务会削弱卢秀燕的战力。

《中时》报道称，除了7月底出访美国，日本也是卢秀燕今年出访的目标国。知情人士指出，目前规划的出访城市主要以台中市的姐妹市为主。