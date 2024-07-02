香港协助300多家企业引入近400亿港元投资

香港官方通报，今年上半年协助300多家企业在港设立业务，为香港经济引入近400亿元（港元，下同，约70亿新元）投资。

根据香港政府公报，香港投资推广署星期二（7月2日）宣布，该署在今年上半年共协助了322家中国大陆及海外企业在港开设或拓展业务。受助企业数字较2023年同期上升43%，这些企业为香港经济带来达383亿港元的投资和创造超过3500个新增职位，分别较去年同期上升6%和44%。

香港投资推广署署长刘凯旋说：“我很高兴看见我们协助的企业数字持续增长，我认为这是综合多项因素的成果，包括全球经济逐渐复苏，以及国家对香港持续的支持等，从而加快企业拓展香港业务的步伐。”

她补充说，香港是亚洲最受投资者青睐的国际金融和商业枢纽。在今年下半年，该署将按既定目标继续致力推广香港优势。金融服务、创新科技和家族办公室将是比较热门的行业。该署也将加强在世界各地策略市场的推广工作，包括亚细安、中东和北非地区，发挥香港作为超级联系人和超级增值人的优势。

据介绍，香港投资推广署今年上半年协助的322家公司来自33个经济体，中国大陆依旧是最大的来源市场，共有150家公司。

按行业分布，这些企业分别来自金融服务和金融科技（77家）、创新及科技（61家）、家族办公室（52家）、商务及专业服务（33家）和消费产品（29家）等。

322家受助公司中，有47家来自“一带一路”沿线经济体（不包括大陆）。