世界羽联：将彻查张志杰在赛场离世一事

中国羽球小将张志杰在印尼参加比赛时意外离世，世界羽联称，将彻底审查此事，并将确定是否需要修改医疗准则。

据中新社报道，世界羽联星期二（7月2日）晚就张志杰6月30日在印尼参加比赛时意外离世发布公告，表示将与亚洲羽毛球联合会和印尼羽毛球协会协商彻底审查此事，待审查结束后，将确定是否需要修改医疗准则的具体内容。

目前，世界羽联正在等待亚洲羽毛球联合会和当地组委会的正式报告，以评估张志杰在球场倒地时，是否遵循了正确的医疗程序。

世界羽联表示，根据医疗准则，赛事医生在裁判的指导下，有责任应对球场上的紧急情况（包括疑似心脏骤停），并在这种情况下提供干预，直到获得适当的医疗服务（如救护车）。在执行准则时所有人员都需要随时做好准备，尽快对包括紧急情况在内的所有必要的医疗干预措施做出反应。审查结束后，世界羽联将确定是否需要修改相关准则的具体内容。

当地时间6月30日晚，张志杰在印尼日惹参加亚洲青年羽毛球锦标赛时于赛场上突然晕倒，送医后不治离世。当地时间1日，印尼羽协召开新闻发布会，表示医院的治疗和检查显示张志杰因突发心脏骤停离世。

印尼羽协公关部主任布罗托·哈皮在新闻发布会上表示，根据目前世界羽联的标准操作规范，医疗人员必须在得到裁判的允许后才能进入赛场。印尼羽协已向世界羽联提交书面申请，请求世界羽联修订医疗团队在未经裁判允许的情况下不得入场的规则。