芬兰总统：中国一通电话就能结束俄乌战争

芬兰总统斯图布（Alexander Stubb）说，俄罗斯对中国的依赖已经到了只要中国愿意就能结束俄乌战争的地步。

据彭博社报道，斯图布星期二（7月2日）在芬兰首都赫尔辛基受访时说：“俄罗斯现在非常依赖中国。中国国家主席习近平一个电话就能化解这场危机。”

斯图布的言论反映出，乌克兰的盟友对中国被指支持俄罗斯的战争努力愈发失望。他们指责中国向俄罗斯提供武器技术和零部件，并帮助莫斯科绕过国际贸易限制。

斯图布说：“如果他（习近平）说‘是时候开始和平谈判了’，俄罗斯将被迫这样做。他们别无选择。”

中国领导层一直致力于将中国描绘成俄乌战争中的中立方。中国政府批评俄罗斯袭击平民并威胁使用核武器。不过，中国原则上反对国际制裁，称只尊重联合国支持的惩罚措施，并指责美国及其盟国通过向乌克兰提供武器拖延战事。

据彭博社汇编的统计数据，去年中国占俄罗斯贸易总额的约28%，高于2021年的19%。相比之下，同期欧盟在俄罗斯贸易中所占的份额从36%降至17%。

此外，斯图布在总统府发表讲话时说，结束俄罗斯总统普京在乌克兰的“侵略和殖民战争”将使中国受益。他说：“中国需要保护与领土完整和主权相关的国际规则。这才是正确的做法，这也将显示出中国的领导力。”

习近平今年5月在北京与普京举行会谈，并再次强调中国支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、公平讨论所有方案的国际和会，推动早日政治解决乌克兰问题，愿继续为此发挥建设性作用。

习近平和普京预计将于星期三（7月3日）在哈萨克斯坦参加上海合作组织峰会期间，举行会谈。