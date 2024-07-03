美在台协会处长离任前致辞：台美友谊将蓬勃发展

美国在台协会（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）在离任前的最后一场酒会上致辞，感谢台湾作为美国的重要伙伴共同推动各项民主价值，相信在台湾总统赖清德的执政下，台美友谊将持续蓬勃发展。

综合台湾风传媒和TVBS新闻网报道，美国在台协会星期二（7月2日）在台北举行美国独立纪念日248周年庆祝酒会。即将于本周离任的孙晓雅在酒会上致辞时说，台湾在全球供应链升级和对抗资安威胁方面发挥重要作用。

孙晓雅特别以中文赞赏以主宾身分出席的台湾副总统萧美琴，称她在确保台湾人民享有和平与繁荣方面的坚持始终如一，并赞赏她在日益复杂的地缘政治局势下展现稳定领导力。

孙晓雅说，美国对台湾的支持，是基于双方共享的民主、自由和人权价值，美台伙伴关系在推动安全且繁荣的印太地区共享愿景中具有宝贵的地位。

她强调，促成美台伙伴关系的推手，正是美国对台湾坚若磐石、依循根本原则且跨党派的支持。

萧美琴在致辞中说，民主和自由是台湾的重要元素，也是台美关系的基石。今年是《台美关系法》颁布45周年，她感谢美国长期以来的跨党派支持，使台美关系比以往更加密切。

萧美琴引述赖清德“和平行动四大支柱”，提出台湾政府致力于与美国加深各方面合作，以维持台海和平稳定，强调这对台湾和全世界都非常重要。

萧美琴还感谢美国在台湾面临军事胁迫时，根据《台湾关系法》提供的一系列支持。在国际层面上，她也感谢美国提供的各种国际合作平台，让台湾能够向世界分享在应对复杂全球挑战方面的经验。

她最后说：“虽然你的任期即将结束，但我知道你对台湾的支持和对美台关系的承诺将会继续。无论你身在何处，我祝愿你在职业生涯的下一章一切顺利。”

出席酒会的人员还包括台湾外长林佳龙、国安会秘书长吴钊燮、立法院长韩国瑜、国民党主席朱立伦、台中市长卢秀燕、海委会主委管碧玲、台积电创办人张忠谋，及曾访问孙晓雅的《木曜4超玩》主持人邰智源和媒体人范琪斐等。

林佳龙还在酒会上向孙晓雅颁赠特种外交奖章，以表彰她对增进台美关系的贡献及努力。

孙晓雅在颁赠仪式上也期盼再与台湾相见。她说，与其说“告别”（Bye Bye），她更喜欢说“再会”（See you later），希望很快能再见到大家。

新任AIT处长将由美国驻日本公使谷立言（Raymond Greene）接任。谷立言首次驻台是担任AIT台北办事处政治组副组长，并在2018年6月至2021年7月担任AIT台北办事处副处长，他还是台湾女婿。