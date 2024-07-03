解放军浙江以东执行三天军事任务 或为福建舰第三次海试

中国大陆解放军星期三（7月3日）起在浙江以东海域执行为期三天的军事任务，演习区域距离台湾不到100海里。由于大陆第三艘航空母舰福建舰可能驶离上海进行第三次海试，外界研判可能就是这次的军事任务。

据中国海事局官网消息，浙江海事局星期二（2日）公布15点连线水域范围，宣布从星期三凌晨4时至星期五（5日）傍晚6时，将在这15点连线水域范围内执行军事任务，禁止船只驶入。

台湾《中国时报》分析，大陆官方公布的连线水域图显示军事任务将在浙江近海进行，其中最南端演习区域距离台湾不到100海里（185公里）。

此前，上海海事局星期一（1日）发布航行警告，称星期三一大型船舶深水航道出口实施交通管制。

报道分析，由于这份航行警告与福建舰先前两次海试前发布的航行警告，在文本结构上类似，很可能是福建舰将离港进行第三次海试，且将在浙江以东的海域进行。

台湾海军前舰长吕礼诗此前根据大陆海事局发布的航行警告研判，福建舰将于星期三进行第三次海试，届时舰载机将演练触地重飞（Touch and Go）。

福建舰5月8日完成为期八天的首次航行试验后，6月11日完成为期20余天的第二次试航。

福建舰进行第二次海试前，上海海事局曾发布通知，对长江口一大型船舶深水航道出口实施交通管制。