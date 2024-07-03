美国六年来首次遣返116名中国非法移民

美国国土安全部宣布在刚过去的周末使用一架大型包机将非法入境美国的116名中国公民遣返回国，这是美国自2018年来首次遣返中国非法移民。

美国国土安全部星期二（7月2日）发声明说，此次遣返行动是在与中国国家移民管理局的密切协调下进行的，“国土安全部将继续与中国公安部和国家移民管理局合作，安排更多遣返航班”。

声明还说，美中两国正共同努力“通过扩大执法力度，减少和阻止非正常移民，打击非法人口走私”。

美国国土安全部官员向美国之音证实，这次包机共遣返116人。但这位官员没有提供其他的信息，包括这些非法移民在美国滞留了多久，这架包机飞往中国何处，或包机的费用由谁支付等。

美国国土安全部部长马约卡斯在声明中说：“我们将继续执行我们的移民法律，将那些没有任何法律基础滞留美国的人员遣返。人们不应该相信走私者的谎言。”

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇说，中国国家移民管理局与有关国家移民执法部门开展了国际执法合作，遣返参与偷渡活动的人员。“它已将走私活动的策划者、组织者和非法移民遣返回原居住地，并依法追究其法律责任。”

报道称，按照刘鹏宇的这个说法，这次被遣返的116人中不只有非法移民，可能还包括走私人口的策划者和组织者。

刘鹏宇还说，中国政府坚定不移地坚持对外开放政策，依法促进正常跨境旅行，保障出入境人员合法权益，坚决打击偷渡犯罪，依法打击偷渡人员组织的违法犯罪活动，积极参与非法移民全球治理。

美国政府公布的数据显示，从去年10月1日至今年5月的2024财政年度，试图从美墨边境及美国北方加拿大边境入境的中国移民人数飙升至近5万6000人。他们试图通过边境口岸越境，也试图通过穿越非口岸的边界入境。

据法新社报道，共和党籍的总统参选人特朗普把非法移民问题作为他竞选连任的核心议题，并一再批评拜登政府没有阻止非法移民大举入境美国。