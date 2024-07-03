美前副国安顾问博明：北京利用中菲冲突预演攻台

美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）说，北京利用与菲律宾之间的冲突，作为进攻台湾的预演。

综合香港《南华早报》和台湾联合新闻网报道，曾在特朗普政府任职的博明，当地时间星期二（7月2日）在华盛顿的保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）发表上述言论。

谈到最近中菲在仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）的冲突，博明说，这个岛礁本身并不是一个重要的地缘战略点，北京是把它当成台湾的一个微小模型。

他说，北京试图展示封锁的能力，给外界制造一种感觉，即美国不仅不会帮助菲律宾，未来也帮不了台湾。

博明说，北京试图利用这件事摧毁美国的威信，这是对攻台的预演（It’s a dress rehearsal for Taiwan）。

他建议，美国应该协助向仁爱礁上的菲律宾海军陆战队提供补给，向北京发出信号，表明美国将会在军事上支持本区域的盟友。

中国海警6月17日在南中国海对向仁爱礁坐滩军舰执行补给任务的菲律宾船只采取行动，造成八名菲律宾军人受伤，其中一人断指。南中国海局势升温。

菲律宾和中国7月2日在马尼拉召开双边会议，为近期紧张局势降温。双方同意在不损害各自立场的情况下，致力于缓和及管控紧张局势，并继续讨论以找到解决方案。