获中国粉丝打赏 哈山捐1万新元给新加坡慈善机构

新加坡国家足球队门将哈山·桑尼此前因间接帮助中国男足出线在中国爆红，获得球迷打赏。哈山星期二（7月2日）从中国球迷那里收到的打赏中，拿出1万新元捐给本地慈善机构莫罕默迪亚福利院。

新加坡莫罕默迪亚福利院（Muhammadiyah Welfare Home）星期二在脸书上传一张图片，图片中哈山将一张1万新元的支票递给机构负责人马吉德（Rahmatunnisa Abdul Majeed）。哈山还与那里的孩子们进行互动。

莫罕默迪亚福利院是一家儿童之家，为10岁至19岁的男孩提供庇护所和住宿照顾。该机构在脸书贴文中说：“哈山对福利院并不陌生……捐款将用于我们即将于今年晚些时候举行的慈善节。”

“雄狮”国家足球队首席门将哈山今年6月在世界杯外围赛中，因奋力挡出了泰国队的11次射门，阻止泰国队以更大比分获胜，让中国队能凭交手纪录优势晋级，而被中国球迷视为“救世主”。

比赛结束后，不少中国球迷到哈山在新加坡开设的店铺打卡，更有不少球迷直接通过摊位的二维码越洋“打钱”给哈山，以致摊位的二维码被刷爆，一度被银行暂停使用。

针对网上流传他在一天内就收到580万新元的打赏，哈山此前受访时笑说：“如果我收到这笔庞大的数目，我就不用在这里训练了。这是不可能的，尤其是在新加坡，什么都是白纸黑字的。”

哈山也呼吁中国球迷不要再“越洋”为他“打钱”，以免陷入骗局。

至于如何处理这笔钱，他毫不犹豫地说：“当然是捐出去。当你收到一笔不属于你的钱，你必须将它捐出去。”