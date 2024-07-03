中国6月财新服务业PMI降至八个月新低

今年6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）降至八个月来最低，显示服务业景气度回落。

财新网星期三（7月3日）公布的数据显示，6月中国服务业PMI录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低。

此前公布的6月财新中国制造业采购经理指数（制造业PMI）较5月微升0.1个百分点至51.8。

中国国家统计局近期公布的数据显示，6月制造业PMI持平于49.5，服务业商务活动指数微降0.3个百分点至50.2；主要受服务业景气度下降的影响，综合PMI放缓0.5个百分点至50.5，为近四个月来最低。

据路透社报道，与官方相比，财新的调查主要涵盖私营企业和出口型企业。

财新数据显示，6月服务业供需仍维持扩张，但速度均有放缓，其中新订单指数在扩张区间回落至近四个月来最低。外需放缓幅度小于总体需求，新出口订单指数较上月近一年来高点微降。

数据还显示，在5月短暂扩张后，6月服务业就业指数降至临界点以下。此外，6月服务业经营预期指数在扩张区间降至2020年4月来最低，已连续两个月回落。

财新智库高级经济学家王喆说，6月市场供求扩张，制造业较服务业表现更好，价格水平稳定，但就业收缩，企业乐观预期不强。市场信心不足和有效需求不足仍是当前经济面临的极大挑战。

他认为，未来政策对经济的支持力度仍需进一步加强，前期“三大工程”、房地产调控措施优化调整、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策还需进一步落地显效。此外，财税改革等相关政策的推进应格外注重培育市场经营主体乐观预期。