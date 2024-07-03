台渔船被大陆登检扣押 台海巡署：查扣地点处陆方领海内

台湾澎湖一艘渔船星期二（7月2日）在金门外海捕鱼时，被中国大陆海警船登船临检并扣押至大陆。台湾海巡署证实，大陆查扣渔船的地点位处大陆领海内，并非台湾常态执法和护渔水域。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，台湾海巡署副署长谢庆钦星期三（3日）早上在记者会上说，这艘澎湖籍渔船“大进满八十八号”星期二晚8时许在金门外海进入大陆领海越界捕鱼，大陆海警船抵近拍照后登船临检。

他说，渔船被登检查扣的位置距大陆晋江11.2海里（20.7公里），距陆方临海基线2.8海浬，也就是在台湾限制水域外17.5海里、台海中线以西25海里处，处在陆方领海内。

谢庆钦说，台湾海巡署接获报警后立即派遣两艘海巡艇赶往救援，随后还紧急增派一艘海巡艇。然而，当晚9时14分，台湾海巡艇在距离渔船1.6海里处遭到三艘中国大陆海警船阻拦。

随后，海巡艇向大陆海警船广播要求大陆立即释放台籍渔船，一度与七艘大陆海警船对峙。大陆海警船也向台方广播喊话，要求勿干扰。

此外，台湾海巡署还侦获周边尚有四艘中国大陆海警船往现场集结，由于海巡署船艇当时已深入对方领海基线内，为避免升高冲突于是停止紧追。

谢庆钦透露，渔船被大陆带回大陆福建省围头港侦办。

谢庆钦说，这起事件发生在大陆休渔期间，后续将由陆委会、渔业署通过两岸管道接洽陆方。他呼吁中国大陆勿政治因素处理这起事件，并需尽速说明理由，依程序放船放人。

据《中国时报》消息，渔船上有澎湖西屿乡竹湾村的洪姓船长、一名台湾及三名印尼籍船员共五人，这是两岸渔事纠纷首次涉及第三方。

中国大陆官方5月份宣布在渤海、黄海、东海等水域实施为期三个月的伏季休渔令，禁止渔业作业。

报道引述不具名人士指出，目前大陆处于休渔期，澎湖渔船驶入附近水域捕鱼，难免让大陆渔民不满。大陆海警打破长期默契，可能意在趁机“杀鸡儆猴”。