吉林市拟组建锅包肉办公室 称不增加额外编制

中国吉林省吉林市举办的世界锅包肉大赛落幕后，吉林市政府拟组建餐饮名品推广办公室暨锅包肉办公室，助力锅包肉推广工作。此事引发热议和质疑后，吉林市政府回应称，这只是一个挂牌机构，不增加任何额外编制。

据微信公众号“吉林市发布”消息，吉林市政府新闻办星期一（7月1日）召开世界锅包肉大赛赛事情况新闻发布会。

吉林市商务局党组成员、副局长仲伟岩在会上介绍，以“大东山水迎天下·锅包美誉源久长”为主题的世界锅包肉大赛，6月29日至30日在吉林市江南公园东门广场举行。大赛由吉林省饮食文化研究会、吉林市商务局主办。

对于吉林市下一步促进锅包肉美食发展方面，仲伟岩说，首先，拟组建吉林市餐饮名品推广办公室暨锅包肉办公室，助力锅包肉推广工作。

他续说，第二，优质餐饮饭店将提供惠民措施，开展一系列的锅包肉消费惠民活动；第三，吉林市特色美食将“组团”发展；第四，持续举办锅包肉系列活动，吉林市将在整个暑假期间持续开展锅包肉品鉴系列活动，每周都会有活动。

“吉林市拟组建锅包肉办公室”这一话题星期三（7月3日）冲上微博热搜，引发广泛热议。有网民对此表示支持，但也有网民质疑此举是浪费公款，形式主义，主要是为了拉拢自己人进体制内，“聪明啊，又可以安排人了”。

据纵览新闻报道，吉林市委编制办工作人员星期三回应质疑时说，吉林市拟组建锅包肉办公室是由吉林市商务局动议，目前正在研究、论证当中。该机构只是一个挂牌机构，由吉林市商务局安排局内业务相近的科室承担，不增加任何额外编制。

工作人员解释，举办世界锅包肉大赛，当地没有想到这个事能宣传得这么好，认为应该有一个机构去专门负责、推广这个事情，更好地去推介吉林市。

公开资料显示，锅包肉是一道东北风味菜，将猪或牛的里脊肉切片腌入味，裹上炸浆糊下锅炸至金黄色捞起，再下锅拌炒勾芡即成，成菜色泽金黄，外酥里嫩，酸甜适口。

吉林市政府新闻办6月11日召开世界锅包肉大赛新闻发布会。吉林市政府副秘书长李震当时提到，锅包肉作为东北特色美食和吉菜经典菜肴，在吉林市脍炙人口，是市民心中独特的家乡记忆。近年来，吉林市锅包肉发展呈现蓬勃态势，各大餐饮饭店锅包肉受到热捧。

李震说，吉林市想把锅包肉这一东北地区特色美食，推向全国，推向世界，增强锅包肉美食的区域认同感、国内行业辨识度，打造世界中餐新名片，带动餐饮行业共荣共进，促进文旅商融合发展，让全国人民品尝锅包肉美味，让锅包肉的版图不断扩大。