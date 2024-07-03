台蓝白联手成立镜电视调查组 立院改革修法后首例

台湾在野的国民党和民众党联手成立镜电视调查小组，调查对象为国家通讯传播委员会（NCC）及相关部会，必要时可举行听证会，这是立法院改革修法通过后首次启动立法院调查权。

综合《联合报》《自由时报》和公视新闻网报道，台湾立法院交通、司法和法制委员会星期三（7月3日）早上举行会议。会议一开始，民进党立委要求进行程序发言，指委员会召开联席会议必须经立法院会交付，当天的联席会议不符程序，要求停止会议。

会议主席，国民党召委陈雪生则说，新修正的立法院职权行使法中，并未规定调查小组不得以联席会议处理。

陈雪生指出，立法院各委员会组织法规定召开联席会议须经院会决定交付，是针对法律案、预算案。讨论成立调查小组是提案，且过去各委员会成立调阅小组，没有报请院会决定的前例。

最终朝野立委协商未能达成共识，民进党立委举牌抗议，高喊“违法会议，会议无效”“蓝白扩权，目无法纪”“程序不正义”并退席抗议，国民党立委则拿出“查弊案”“国会要改革，人民要真相”等手板回应。

最后，在场国民党及民众党立委无异议通过成立“镜电视申设及后续争议调查专案小组”及小组运作要点，并推举国民党立委吴宗宪为召集人，成为立法院职权修法通过后首次成立的专案调查小组。

台湾立法院职权行使法修法6月26日生效，内容包括立委可行使立院调查权。

调查小组运作要点指出，小组运作时间为7月3日起至12月31日，调查对象为国家通讯传播委员会及相关部会。小组拟调查的文件，应经三人以上提案并经小组决议通过调取。

小组运作要点指出，小组会议召开时，须邀相关机关首长率同有关人员列席说明，受邀者非有正当理由不得拒绝出席。必要时经小组依立法院职权行使法规定举行听证会。

镜电视则发声明说，职权行使法修正后仍待宪法法庭审议，立法院却未经院会交付径自召开联席委员会。声明还抨击立法院短时间针对一家媒体成立三种调查组织是史上仅见，侵害新闻自由。

政治立场亲绿的镜电视在2022年获批开设电视台，但时代力量立委陈椒华同年9月公开一段2021年12月股东会的录音档，指控时任董事长裴伟在会中提到“（时任行政院长）苏贞昌找了NCC主委陈耀祥”“谁来做行政院长这个案子还是要过的啦”等言论，显示发照获蔡英文政府授意，引发轩然大波。