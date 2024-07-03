连胜文喊话两岸青年：与其当愤世嫉俗键盘侠 不如实际参与交流

海峡两岸民间交流近乎冻结之际，国民党副主席连胜文喊话两岸年轻人从线上虚拟世界回到线下现实人生，与其躲在屏幕背后做愤世嫉俗的键盘侠，不如实际参与两岸交流。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，连胜文星期三（7月3日）在北京出席两岸青年峰会主论坛上发表致辞说，国民党希望海峡两岸政府能搁置争议、求同存异，多做有利于双方的事。

他续说，国民党同时希望两岸青年能够面对面理性务实沟通，相互讨论共同谋划未来。如今，两岸青年交流十分热络、有非常多互动平台和活动，可促进两岸青年了解和合作。

连胜文指出，两岸之间之所以能有这样的交流成果，是因为过去30年中有非常多前辈，通过他们的努力与贡献，才让所有的不可能变成可能。

他向两岸青年喊话，应该学习这些前辈的行动力推动两岸关系的发展，也要把握机会与来自对岸青年朋友探讨未来共同发展。

连胜文呼吁还在学校求学的同学，可以关掉电脑、放下手机，从线上虚拟世界回到线下现实人生，身体力行参与两岸交流，与其“作为躲在萤幕后面愤世嫉俗的键盘侠，不如实际参与接触”。许多事物看起来很简单，当实际参与接触之后才知道有多复杂。

连胜文表示，他相信通过两岸青年的参与与支持，两岸一定可以朝正面的方向前进，最终也必定能够促成两岸的双赢。

在论坛开幕式结束后的休息时间，有媒体向连胜文问及近期陆委会提升赴陆旅游警示至橙色，及澎湖渔船遭大陆海警带走事件，连胜文回应说，任何具有敌意的作为都不是好事，并希望自2月金门渔船翻覆案后至今发生的一系列事件，都能尽快落幕。