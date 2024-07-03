中国农业农村部要求着力抓好农村宅基地制度改革试点等任务

中国农业农村部召开会议，要求着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务。

根据中国农业农村部官网星期三（7月3日）发布的新闻稿，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组（扩大）会议。

会议指出，中共总书记习近平主持召开政治局会议，指明了进一步全面深化改革的总目标和“六个坚持”的贯彻原则。要深入学习领会，统一思想行动，以谋细抓实农村改革重点任务的实际行动，迎接二十届三中全会胜利召开。

会议还指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。

会议强调，要深入学习领会习近平在中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话精神，准确把握健全“5个体系”的实践要求，立足“三农”实际和部系统党建工作实际，持续发力纵深推进部系统全面从严治党工作。要聚焦全面健全组织体系，以深化“四强”党支部创建为抓手，持续提升党支部建设的标准化规范化水平。

会议还要求，着眼日常健全教育体系，不断提升政治监督的效能，加强对权力集中、资金密集的重点领域、关键岗位的监督。围绕贯通健全制度体系，将党建工作制度执行情况纳入评优评先、绩效考核、党建述职评议考核重要内容，不断提高制度的约束力等。