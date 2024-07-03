中国牛肉价格跌至五年低点

由于近年来国内牛肉产量增加，同时进口量也加大，中国牛肉的价格跌至五年低点。

据彭博社星期三（7月3日）报道，目前的牛肉批发价格较去年高点下跌18%，至每公斤62元人民币（约11.6新元）左右。大部分的养牛户都在亏钱。

由于来自海外的肉类大量涌入，让情况变得更加棘手。

中国政府向其他国家提供更多的市场准入，以增进与巴西和西班牙等国家的关系。澳大利亚最近也被纳入了这一行列。今年前五个月，中国的牛肉进口增长了23%。

另据《中国新闻周刊》7月3日报道，乳业分析师宋亮指出，牛肉价格的高低主要由供需两方面因素决定。从需求角度来说，中国人的牛肉消费并没有明显变化，相反近年来一直在稳步增加。牛肉降价主要是供给过大导致。

中国肉类协会副会长高观告诉记者，中国国内牛肉产量近年来增加偏快，牛肉增量中，还有相当一部分来自淘汰转为肉用的奶牛。去年以来，由于中国乳制品市场恢复不及预期，原奶价格不断走低，导致奶牛养殖行业大面积亏损退出，加快了奶牛淘汰的速度。

高观说，养殖端亏损的加剧必将会引发养殖户规模性退出，进而导致未来几年中国国产牛肉产量的下滑。“值得注意的是，一些地区由于养牛亏损，开始宰杀能繁母牛，这将影响到未来牛肉产量的稳定。”