港民政及青年事务局长：港府委任原则为用人唯才

针对香港立法会议员质询政府采用何种准则作出文化委员会的有关委任，香港民政及青年事务局局长麦美娟星期三（7月3日）说，文化委员会的成员都具均衡的代表性，有助政府在多方面推动香港文化艺术的发展，符合政府管纳意见、用人唯才的原则。

根据星岛日报报道，香港立法会议员江玉欢当天在立法会提出口头质询，指委任咨询及法定组织成员的原则是“用人唯才”，但据悉由政府委任的文化委员会成员大多为商界人士，只有小部分为文化机构领袖，问及政府采用何种准则作出有关委任。

麦美娟口头回复说，目前香港有大约520个咨询及法定组织，在咨询持份者、制定政策方针及执行职能方面发挥重要作用，就政府的政策提供建议，并反映社会各界和相关团体的意见。

她说，经咨询文化体育及旅游局后，政府会考虑有关人士的才干、专长、经验、诚信和服务社会热诚，也会充分顾及组织的职能和工作性质进行委任，政府一直沿用六年任期及六会限制，即非官方成员不应同时在超过六个咨询及法定组织任职的规定，以确保合理的人事更替及工作分配。

针对文化委员会的成员任命，麦美娟引述文体旅局说，政府在2023年成立文化委员会，就文化艺术及创意产业政策提出建议，委员会总共有23位非官方成员，基本上均具备与文化艺术或创意产业相关的背景，包括业界代表、文化艺术机构有关咨询及法定组织的成员，以及有关专业例如音乐、戏剧的学者等，部分成员同时具备其他专业范畴的经验。

麦美娟认为，这些多元经验可以提升和扩阔文化委员会的讨论，例如推动跨界别及跨领域的合作，鼓励私营市场参与，推动文艺创意产业发展的策略等事宜，进一步推动文化艺术产业化发展，加强业界不同持份者之间的协作以及推动文旅融合发展。

麦美娟说，文化委员会的成员都具均衡的代表性，有助政府在多方面推动香港文化艺术的发展，符合政府管纳意见、用人唯才的原则。

选委界议员谢伟俊提出，坊间有意见认为政府委任委员时出现“马房主义”、“分饼仔” ，当局有何政策确保这种现象不会出现。麦美娟回应说，现行法例或者行政指引中有列明是由什么人去委任，故每一个组织会有所不同，强调委任原则为“用人唯才”。