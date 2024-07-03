中国称正在帮老挝减轻巨额债务负担

老挝坦言国家的外债偿还额翻倍、希望能进一步延期偿还以防止违约后，中国表示正在帮助邻国老挝减轻巨额债务负担。

中国外交部发言人星期二（7月2日）书面答复彭博社时说，中国政府正与包括老挝在内的发展中国家开展“互利合作”，大力支持这些国家的经济和社会发展。

发言人说，中国一直在尽最大努力帮助相关国家减轻债务负担。

目前，中国是老挝最大的债权国，约占老挝105亿美元（142.5亿新元）外债的一半。截至去年年底，老挝的公共债务和公共担保债务总额为138亿美元，相当于其国内生产总值的108%。

老挝在2021年开通与中国相连的中老铁路，耗资约60亿美元。外界认为，这条高铁是老挝加强基础设施建设、将中国与东南亚直接连接起来的开端，但这也引发外界对老挝债务增加的担忧。

报道称，在与中国交好的斯里兰卡和巴基斯坦等国家努力偿还债务之际，华盛顿经常把中国政府的努力说成是“债务陷阱外交”。

中国外交部发言人驳斥了“债务陷阱外交”的指控，并称这是美国为破坏中国政府与发展中国家合作而发表的言论。他说：“这欺骗不了大多数发展中国家。”

老挝财政部在上星期五（6月28日）发布的最新外债数据显示，老挝外债偿还额从2022年的5亿700万美元猛增至去年的9亿5000万美元，几乎翻了一番。为避免债务超过经济产出而违约，老挝正寻求债权人予以更多宽限期。