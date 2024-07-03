习近平：支持哈萨克斯坦加入金砖 尽早实现贸易额翻番

中国国家主席习近平与哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈后召开记者会宣布，中国支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制，支持哈国在国际舞台上发挥“中等强国”作用，同时两国还确立了尽早实现双边贸易额翻番新目标。

综合新华社和央视新闻报道，正在哈萨克斯坦进行国事访问的习近平星期三（7月3日）早上乘坐专车抵达哈萨克斯坦总统府，并与托卡耶夫共同检阅仪仗队。

习近平（左二）星期三（7月3日）早上在哈萨克斯坦总统府与托卡耶夫（左三）共同检阅仪仗队。（法新社）

习近平抵达哈萨克斯坦总统府时，六架哈萨克斯坦空军战机从总统府上空飞过，拉出象征中国国旗的红黄色彩烟。

习近平星期三（7月3日）早上抵达哈萨克斯坦总统府时，哈萨克斯坦六架空军战机在总统府上空拉出中国国旗色彩烟以示欢迎。（新华社）

习近平随后与托卡耶夫进行小范围和大范围会谈。习近平说，他此次到访哈萨克斯坦，亲身感受到哈萨克斯坦蒸蒸日上的发展景象，相信在托卡耶夫的领导下，哈萨克人民一定会建成一个富强繁荣的“新哈萨克斯坦”。

习近平说，中哈友好根植于绵延千年的古丝绸之路，又历经建交32年的合作积淀，达到永久全面战略伙伴关系的高水平，世代友好、高度互信、休戚与共成为中哈关系的主旋律。

他强调，无论国际形势如何变化，中方维护中哈友好的初心坚定不移，推进全方位合作的恒心坚定不移，在彼此核心利益问题上相互支持的决心坚定不移，对实现各自国家发展目标的信心坚定不移。

中国国家主席习近平（左）及多名中国官员星期三（7月3日）早上在哈萨克斯坦总统府与哈萨克总统托卡耶夫举行会谈。（路透社）

另据哈萨克国际通讯社报道，托卡耶夫表示，感谢习近平对哈萨克斯坦进行国事访问。中国不仅是哈萨克的友好邻邦，也是重要的战略伙伴和首要的盟友国家之一。基于坚固友谊和相互信赖的哈中关系，正以前所未有的速度发展前进，“这令我非常欣喜”。

托卡耶夫说，习近平为哈中永久全面战略合作伙伴关系的深化做出巨大贡献，哈方对此予以高度评价。他表示，非常支持习近平关于为了两国人民的福祉，需要将哈中关系提升至新高度的倡议。“可以说，我们今天的会谈，就是对此的明证。”

会谈结束后，习近平和托卡耶夫星期三中午共同见证中哈文化中心和北京语言大学哈萨克斯坦分校揭牌仪式，北京语言大学是托卡耶夫年轻时留学中国的母校。

此外，习近平和托卡耶夫还共同以视频方式出席中欧跨里海直达快运开通仪式。随后，两人出席签字仪式并共见记者。

习近平在记者会上说，这是他第五次访问哈萨克斯坦，也是他时隔九个月与托卡耶夫会晤，两人在会谈中达成广泛共识，共同签署《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》，并见证交换多项政府间、部门间合作文件，涉及经贸、互联互通、能源、农业、科技、人文等领域。

习近平说，两人一致认为，中哈处在各自发展振兴关键阶段，是现代化道路上的同路人。双方将继续发扬相互支持的传统，持续深化政治互信，推进发展战略对接，坚定维护彼此核心利益，做对方可倚重和信赖的坚强后盾。

习近平宣布，双方确立了尽早实现双边贸易额翻番的新目标，商定不断深化经贸、投资、产能、互联互通、能源等传统领域合作，加快推进跨里海国际运输路线和中哈第三条跨境铁路建设；同时将共同培育关键矿产、新能源、科技创新、航空航天、数字经济等领域合作新增长点。

他说，中国决定在哈萨克斯坦开设第二家鲁班工坊，明年在哈萨克斯坦举办“中国旅游年”，拓展媒体、智库、影视等领域合作。

习近平还说，两国将继续在国际事务中密切协作，加强在联合国、上海合作组织、中国—中亚机制等多边组织框架内协调、配合。中国支持哈萨克斯坦加入金砖合作机制，在国际舞台上发挥“中等强国”作用。