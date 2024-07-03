德国汽车业促欧盟放弃对中国电动车加征关税

欧盟对中国制造的电动车征收临时关税将于星期四（7月4日）生效，德国汽车工业协会星期三（3日）敦促欧盟委员会放弃相关计划。

据路透社报道，德国汽车工业协会星期三说，关税正在伤害从中国出口汽车的欧洲和美国汽车制造商。鉴于德国对华出口量大，若中国采取反制措施，德国汽车业将受到重创。

德国汽车工业协会的数据显示，去年德国对华乘用车出口额是中国进口额的三倍多，零部件供应商的出口额则是进口额的四倍。

德国汽车工业协会称，欧盟委员会应将重点放在确保欧洲电动汽车行业获得关键原材料（其中许多原材料由中国控制）、减少市场准入壁垒和提高贸易政策透明度，并建议成立一个理事会来讨论这些问题。

德国汽车工业协会说：“从长远来看，反补贴关税并不是增强欧洲竞争力和韧性的适当措施。”

自上周以来，中国和欧盟委员会一直就欧盟对华电动汽车反补贴调查案进行谈判。中国反驳了有关对出口产品提供不公平补贴的指责。

欧盟明确表示，如果要达成谈判结果，中国要在本周举行的技术会谈中提出解决其电动车行业“有害补贴”问题的方案。

欧盟6月12日宣布从7月4日起对中国电动车征收17.4%至38.1%的临时关税，与此同时欧盟对中国电动车的反补贴调查将持续到11月2日，届时可能会征收明确关税，通常为期五年。

除了德国汽车工业协会，德国政府官员，以及宝马、大众、奔驰等多家德国车企明确反对欧盟的关税决定，指其负面影响远超正面收益，且损害了国际贸易的公平和自由氛围，将引发贸易保护主义的螺旋式上涨。