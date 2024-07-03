网传中金员工降薪后跳楼 中金：尊重逝者隐私不传谣

对于网络上流传的中金员工因降薪跳楼一事，中金公司（CICC）回应称，希望网友尊重逝者隐私，不造谣不传谣。

综合凤凰网财经和财联社报道，一则“中金员工跳楼”的消息星期三（7月3日）在互联网上流传，“中金”词条一度登上微博热搜榜首位。

网传消息称，中金证券部在上海的一名员工，因降薪后无法负担房贷，跳楼自杀。还有消息称，去世的员工是位90后女生，名校毕业，成绩和业务能力都很优秀。

对于上述消息，中金公司回应称，“近日，我司上海地区一名员工不幸离世，我司对此突发事件感到非常悲痛，并向员工的家人朋友表达了深切的哀悼。我司已第一时间成立专项小组，和员工家属共同面对这突如其来的变故，妥善处理好相关事宜。”

中金公司同时表示：“对于网传我司员工跳楼谣言，希望大家尊重逝者隐私，不信谣、不传谣。”

中金全称是中国国际金融股份有限公司，是中国大陆最大的本土投资银行。

在政府收紧金融市场监管并号召过“苦日子”的背景下，中国金融业出现减薪潮。

路透社今年4月引述三位匿名人士报道，中金公司大幅削减员工薪资，基本工资降幅达到25%，降薪影响超过2000人。

《经济观察报》5月引述消息人士报道，今年中信证券薪资将下调约20%；中信建投今年初下调薪资约20%后，拟再次下调。中原证券、国泰君安的员工，薪资也都缩水超过一成。

银行方面，路透社星期一（7月1日）引述两名知情人士称，中国建设银行总行员工将至少减薪一成。路透社去年8月的报道称，中国银行开展全国员工减薪行动。