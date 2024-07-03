唐山今年已处分2116人 包括90名县处级干部

中国河北省唐山市各级纪检监察机关今年已立案2189件，处分2116人，其中包括90名县处级干部。

《唐山劳动日报》星期二（7月2日）刊发文章《我市不断拓展反腐败斗争深度广度》。

文章称，唐山市委全面落实中共中央决策部署和省委工作安排，纵深推进全面从严治党，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力，扎实营造风清气正的政治生态。

根据文章，今年以来，唐山各级纪检监察机关已立案2189件，处分2116人，其中县处级干部90人；共留置95人，移送检察机关28人；查处“四风”问题350个，处理处分424人。

目前，唐山正依规依纪对市中级人民法院原副院长白越冉、陈永礼，市人民检察院原副县级检察员常彪等政法干部涉嫌严重违纪违法问题进行审查调查。

据界面新闻报道，自今年4月5日以来，河北省纪委监委网站三个月内公布的八名落马省管干部均与唐山有关，显示唐山市正处于河北省反腐风暴中心。

其中，唐山市副市长李建忠4月5日被查；唐山市人大常委会副主任、迁西县委书记李贵富4月9日被查；唐山市人大常委会原主任郭彦洪4月30日被查；唐山市人大常委会党组书记、主任杨洁5月21日被查；唐山师范学院党委原书记孙贵石6月6日被查；唐山市副市长郝志军6月28日被查；唐山市委常委、曹妃甸区委书记侯旭7月1日被查。

此外，河北省发改委党组成员、副主任韩国强5月31日被查。他曾长期在唐山工作，先后担任唐山市古冶区委常委、常务副区长，曹妃甸区委常委、纪委书记，迁安市委书记等职。