阿塞拜疆对中国公民实施一年单方面免签政策

中国和阿塞拜疆元首星期三（7月3日）会晤，并发表声明宣布建立战略伙伴关系，阿塞拜疆也决定对中国公民实施为期一年的单方面免签政策。

据新华社报道，中国国家主席习近平3日下午在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席上海合作组织峰会前，与阿塞拜疆总统阿利耶夫会晤。

习近平形容中国和阿塞拜疆是真诚互信的好朋友、平等互利的好伙伴。中阿关系始终健康稳定发展，两国合作取得丰硕成果，战略内涵更加丰富。双方将双边关系定位提升到战略伙伴关系，这是新定位也是新起点。

习近平强调，中国坚定支持阿塞拜疆维护国家主权、独立和领土完整，支持阿塞拜疆走符合本国国情的发展道路，并提出双方要深化贸易、投资、油气、光伏等领域合作，加强互联互通，建设好跨里海国际运输走廊，保障中欧班列健康稳定运营。

中阿双方发表《中华人民共和国和阿塞拜疆共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明》。双方相关部门也签署关于共建“一带一路”、互联互通等领域合作文件。

根据上述联合声明，阿塞拜疆坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独，支持两岸关系和平发展和中国政府为实现国家统一所作的努力。

中国也欢迎阿塞拜疆加强同上海合作组织合作，支持阿塞拜疆提升在上海合作组织中法律地位。阿塞拜疆表明加入金砖国家的意愿，中国欢迎阿塞拜疆参与金砖合作。