神舟十八号航天员乘组完成第二次出舱活动

神舟十八号航天员乘组星期三晚间完成第二次出舱活动。

据中国载人航天工程网消息，神舟十八号航天员乘组星期三（7月3日）晚上10时51分完成第二次出舱活动。

经过约六个半小时的出舱活动，神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，为空间站舱外管路、电缆及关键设备安装了空间碎片防护装置，并完成了舱外巡检任务。出舱航天员叶光富、李聪已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

截至目前，神舟十八号航天员乘组的“太空出差之旅”已完成三分之一，后续还将在轨开展大量科学实验与技术试验。

此前，中国载人航天工程网发布消息，神舟十八号航天员乘组将在择机进行出舱活动。由2021年神舟十三号任务资深宇航员叶光富领导的三人乘组5月28日完成首次出舱活动。

搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭4月25日晚成功发射升空，26日凌晨成功对接空间站天和核心舱径向端口。神舟十八号航天员乘组顺利进入空间站与神舟十七号航天员乘组汇合、进行在轨轮换。

神舟十八号航天员乘组将在空间站驻留约六个月，计划于10月下旬返回地面。神舟十八号乘组在轨期间，将实施六次载荷货物气闸舱出舱任务和两至三次出舱活动。