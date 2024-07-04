李强：加快推动制造业数字化转型

中国总理李强在江苏苏州调研时强调，要加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展。

据新华社报道，中共政治局常委、中国国务院总理李强星期二（7月2日）至星期三（7月3日）在江苏苏州调研。

他强调，要深入贯彻中共总书记习近平关于加快构建现代化产业体系的重要指示精神，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚持创新驱动，强化科技赋能，加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能。

李强首先来到苏州汇川技术有限公司，察看最新产品展示，参观生产车间，了解企业研发生产工业机器人部件和汽车、装备领域的电机驱动及控制系统等情况。

他说，高端化、智能化、绿色化是制造业发展的重要方向，要继续鼓励和支持企业主动融入国家战略，瞄准国际先进水平，聚焦主业精耕细作，依靠科技创新带动产业创新、赢得发展先机。

在思必驰科技股份有限公司，李强听取企业在人工智能软件、芯片等方面研发进展介绍，了解向汽车、家电等行业提供产品解决方案情况，体验语言大模型技术。

他说，大模型的迅猛发展，正在催生研发设计和生产制造方式颠覆性变革。要发挥中国市场规模大、需求层次多、应用场景丰富等优势，着力推动面向各行业各领域的垂直应用，促进人工智能与实体经济深度融合，加快培育壮大智能产业。

李强在调研中主持召开座谈会。在听取江苏省和部分企业负责人发言后，李强指出，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，必须作为制造强国建设的重要任务抓紧抓好。

他指出，要深入推进人工智能赋能，加快设备数字化普及，大力推动“人工智能+”制造业。要鼓励大企业率先转型、引领带动，支持中小企业“上云用数赋智”。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。

李强说，专精特新企业、“小巨人”企业是推动制造业数字化转型、发展新质生产力的重要力量，希望大家强化创新引领，树立国际视野，弘扬优秀企业家精神，进一步形成蓬勃发展、成长壮大的生动局面。各级政府要加大政策支持，营造良好环境，完善梯度培育体系，让更多中小企业能够脱颖而出，成长为“隐形冠军”、“独角兽”企业。