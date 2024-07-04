宋涛吁两岸青年反对台独分裂 坚守中华民族共同家园

中国大陆国台办主任宋涛呼吁，两岸青年要反对“台独”分裂，坚守中华民族共同家园。

据新华社报道，2024两岸青年峰会星期三（7月3日）在北京开幕，中共政治局委员、北京市委书记尹力在开幕式上表示，北京与台湾联系密切，京台各领域交流合作不断深化。交流合作有利于两岸青年的发展，有利于两岸经济的发展。希望两岸青年厚植民族情谊，同做两岸交流交往的引领者；深化融合发展，同做两岸现代化建设的贡献者；勇担时代重任，同做两岸和平统一的促进者。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛在致辞时呼吁，两岸青年要把握历史大势，增强做中国人的志气、骨气、底气，坚决反对“台独”分裂，坚定守护中华民族共同家园；要抓住历史机遇，积极参与到两岸交流合作、融合发展中来，成为中国式现代化的参与者、见证者和受益者。

另据台湾联合新闻网报道，台湾前总统马英九通过视讯致辞时说，他这两年率领台湾青年到大陆访问，也邀请大陆青年回访台湾，获得全球华人高度重视。他始终相信青年是两岸的未来，希望未来继续推动两岸青年交流，共创中华民族的美好未来。

国民党副主席连胜文在致辞时则说，国民党希望海峡两岸政府能搁置争议、求同存异，多做有利于双方的事。国民党也希望两岸青年能够面对面理性务实沟通，相互讨论共同谋划未来。

连胜文也呼吁两岸青年从线上虚拟世界回到线下现实人生，与其躲在屏幕背后做愤世嫉俗的键盘侠，不如实际参与两岸交流。