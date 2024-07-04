苏贞昌女儿苏巧慧表态拟选新北市长

台湾执政的民进党立委、新北市党部主委苏巧慧，在网络节目上被问及是否参选2026年新北市长选举时说，“正努力朝这方向前进，让大家认可我的努力”，被外界解读为她表态拟参选新北市长。

苏巧慧也是民进党籍前行政院长苏贞昌的女儿。苏贞昌在2018年竞选过新北市长，但败给国民党籍对手、现任新北市长侯友宜。

综合《联合报》、中央社、雅虎新闻网等台媒报道，苏巧慧星期三（7月3日）接受《齐有此理》节目专访时说，虽然她从小未担任风纪股长、总务股长、学艺股长，但她就是有办法集合全班，所以她总是担任班长。

苏巧慧在节目上被问及是否会参选2026新北市长时说，很努力朝这个方向，让大家能认可能力。但她强调，直辖市长人选是中央党部决定，党中央会派最强人选，不是任何人说要选就可以。

苏巧慧也谈及党内可能参选人选的民进党秘书长林右昌，以及海基会董事长郑文灿。她说，林右昌真的有在新北经营，自己常看到他；而郑文灿就比较少，但认为郑在新北具有竞争力。

苏巧慧表示，和林右昌、郑文灿相比，她的强项在于对新北够了解。

对于国民党可能的对手，她说，台北市副市长李四川是优秀的事务官，但重点应是带动城市活力的“队长”。另外，她与新北市副市长刘和然没共事过，所以没有评论。

苏巧慧也指出，新北市缺少有灵活想法、接轨世界潮流及上下世代的队长，她愿意扮演“新北队长”。