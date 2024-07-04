四川省政府党组书记施小琳任代省长

中国四川省官方通报，四川省政府党组书记施小琳获任命为代省长。

据川观新闻客户端报道，四川省十四届人大常委会星期四（7月4日）上午在第十三次会议，表决通过了《四川省人民代表大会常务委员会主任会议关于提请任命施小琳、李文清职务的议案》，决定任命施小琳为四川省人民政府副省长、四川省人民政府代理省长。李文清则获任命为四川省人民政府副省长。

川观新闻早前报道，四川省政府6月28日召开党组（扩大）会议。四川省委副书记、省政府党组书记施小琳出席并讲话。此消息显示，施小琳已任四川省政府党组书记。此前担任四川省委副书记、省长、省政府党组书记的黄强，已调任吉林省委书记。

据四川在线消息，施小琳6月29日到四川省水旱灾害防御指挥调度中心调研，期间说四川省即将全面进入主汛期，今年汛期旱涝并存、涝重于旱，压力和挑战十分艰巨，因此强调，要进一步强化风险意识和底线思维，扎实做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作，以高水平安全保障高质量发展。

另据《四川日报》报道， 施小琳星期二（2日）调研了四川全省经济运行工作时强调，要坚持稳中求进、以进促稳、量质齐升，锚定全年目标任务，攻坚克难、加力加劲抓好稳增长工作，切实扛起经济大省挑大梁重任。

施小琳出任四川省政府代理省长后，目前省级政府一把手中女性干部增至三位。另两名省级政府一把手的女干部，分别是内蒙古自治区党委副书记、自治区主席王莉霞和黑龙江省委副书记、省政府省长梁惠玲。

公开资料显示，施小琳生于1969年5月，浙江余姚人，同济大学经济与管理学院工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士学位。

施小琳曾在2013年至2018年间任上海市民政局局长、党组书记，上海市普陀区委书记，上海市委常委、统战部部长。2018年至2021年，她跨省履新，出任江西省委常委、宣传部部长，曾是全国最年轻的女性省级常委。

2021年，施小琳再次跨省担任四川省委常委、成都市委书记，由此成为中国省会城市中最年轻的“一把手”。2023年7月，她任四川省委副书记，官方消息显示今年6月已出任四川省政府党组书记。

施小琳也是中共十九届中央委员会中最年轻的女性候补委员，2022年中共二十大再入选中央候补委员。