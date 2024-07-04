香港国际机场航空交通量预计今年底前完全复苏

香港机场管理局星期三（7月3日）发布财报时指出，香港国际机场的航空交通量显著增长，预计今年底前完全复苏。

香港机管局星期三在官网发表的2023/24年报中指出，香港国际机场的航空交通量录得显著增长，客运量及飞机起降量分别跃升264.5%及92.1%至4520万人次及30万9650架次。近期旅游高峰期的客运量及飞机起降量均恢复至疫情前水平的80%，预计在2024年底前完全复苏。

香港机管局说，香港国际机场的航空货运受惠于电子商贸强劲需求，货运量达450万公吨，较上一个年度增加9.1%，令机场在2023年再度成为全球最繁忙货运机场。

香港机管局介绍，三跑道系统将于2024年底竣工及启用，届时全部三条跑道将投入运作，并将因应客运需求，分阶段启用相关客运设施。三跑道系统将提升机场客货运处理能力，分别增至每年1.2亿人次及1000万公吨，支持香港航空业长远发展，巩固机场作为领先国际枢纽的地位。

香港机管局透露，为巩固全球领先的货运机场地位，机管局为东莞及香港国际机场之间的海空货物联运推出先导计划，之后与东莞港务集团签订协议，成立合资公司，发展香港国际机场东莞空港中心。

香港机管局也说，该局今年内首次涉足港元公开机构债券市场，发行40亿港元（约6.9亿新元）高级票据，获投资者热烈反应。机管局也成功发行50亿港元香港国际机场零售债券，让公众参与三跑道系统项目发展。