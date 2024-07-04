今年盛夏中国大部地区气温偏高

中国气象局警告，今年盛夏全国大部地区气温将有所偏高。

综合央视新闻和中新网报道，中国气象局星期四（7月4日）举行新闻发布会，发布6月全国天气气候特征、7月气候趋势预测及气象服务提示、《中国气候变化蓝皮书(2024)》等内容，中国国家气候中心副主任贾小龙在会上表示，今年盛夏全国大部地区气温偏高。

贾小龙说，北半球入夏以来高温热浪来势凶猛，从中国的监测来看，6月中国最高气温超35摄氏度的平均高温日共有2.6天，比常年同期偏多0.9天，为1961年以来历史同期第四多。高温日数明显偏多区域位于北方，华北南部、黄淮中东部及南疆等地高温日数较常年同期偏多三至10天。6月中国共发生两次区域性高温过程，分别是9日至15日和25日至30日。

贾小龙也说，6月9日至15日，中国出现今年首次区域高温天气过程，比常年偏早四天，此次首发高温过程偏早、范围广、极端性强。华北中南部、华东北部、华中大部、西北东部、四川盆地等地极端最高气温有35至40摄氏度，河北南部、山东北部、河南中部等地超过40摄氏度，其中河南温县最高达43.4摄氏度。

贾小龙提到，对于高温，目前的研判是今年盛夏，除内蒙古东北部、东北地区中部和北部气温接近常年同期外，全国大部地区气温偏高，其中浙江南部、江西大部、湖南南部、福建、广东、广西、海南、四川大部、云南西部等地偏高1至2摄氏度。

据报道，随着全球气候变暖加剧，近年来中国高温天气呈现出首发日期提前、发生频次增加、累计日数增多、影响范围变广以及综合强度增强的特点。全国区域高温天气过程首次发生日期以每10年2.5天的速率提前。