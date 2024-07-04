大熊猫“云川”“鑫宝”赴美一周适应良好

中国大熊猫“云川”“鑫宝”赴美一个星期，目前身体健康、适应良好。

中国野生动物保护协会星期四（7月4日）在官方微信公众号通报上述消息。

根据通报，大熊猫“云川”和“鑫宝”北京时间6月28日上午平安抵达美国圣迭戈动物园，由中美专家护送进入隔离检疫区。两只大熊猫目前身体健康、适应良好。

性格外向且活泼好动的“云川”无论是在草地上踱步还是攀爬栖架，都显得无比自如。“鑫宝”喜欢安静地享受阳光的沐浴，专注享用它喜欢的食物。

一周来，圣迭戈动物园根据大熊猫的饮食习惯和口味偏好，按照中方专家意见，不断调整饮食配方，为它们提供了种类丰富的新鲜竹子，并特制了“美国版”窝窝头。

为更好帮助它们适应新环境，中美专家还对两只大熊猫进行了食物适应性培训、称重培训等。中美双方医疗护理团队同时每日对大熊猫进行健康监测，关注着它们的体重、食欲以及粪便等指标，确保它们能够在新环境下健康成长。

据中新社报道，圣迭戈动物园是美国首个同中方开展大熊猫保护合作研究的动物园。自1994年以来，双方在大熊猫保护研究、技术交流和人员培训等方面取得丰硕成果。

今年2月，中国野生动物保护协会与圣迭戈动物园签署新一轮大熊猫保护合作协议，开启为期10年的大熊猫国际保护合作。

中国国家林业和草原局透露，两只大熊猫“云川”“鑫宝”6月26日晚离开大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地，搭乘包机从成都双流国际机场飞往美国。

继美国圣迭戈动物园今年将迎来旅美大熊猫后，中美机构再签意向书，计划在2025年实现一对大熊猫前往旧金山。