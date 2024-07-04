非中国籍港澳永久居民可申办通行证 李家超：只是第一步

香港和澳门的非中国籍永久居民下周起可申请办理往返中国大陆的通行证件，香港特首李家超说，这是一项重大的政策突破，将会吸引更多公司和人才赴港，并称这只是第一步，未来将会有第二步，甚至更多步。

综合香港电台和香港01报道，李家超星期四（7月4日）在一个有关中国发展的论坛上致辞时说，非中国籍香港永久居民下星期三（10日）起可申领卡式通行证是一项重大政策突破，正好为在港非中国籍人士带来便利，让他们有更快捷的通道来往大陆。

李家超称，这项开创性措施，奠定了香港在“一国两制”下的独特地位，措施必将会吸引更多公司和人才赴港。他也强调，这只是第一步，未来将会有第二步，甚至更多步，并将在适当时候再公布。

此外，李家超说，香港在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA ）下，进一步开放服务贸易，目前已大致达成共识。这将对深化海外企业和专业人士在香港设立公司的业务合作大有帮助，突显了香港的独特优势。加上粤港澳大湾区的持续发展，他相信香港作为大陆市场和全球市场之间的双重门户角色，作用只会越来越大。

李家超指出，展望未来一年，香港将聚焦在三方面工作，即发展经济，改善民生，强化香港竞争优势，探索新的增长领域，同时会抓紧国内外机会，团结和带领社会走向创新的方向。

中国国家移民管理局星期一（7月1日）在官网宣布，为进一步服务便利大陆与香港、澳门之间人员交流交往，支持港澳更好融入国家发展大局，7月10日起为非中国籍的港澳永久居民签发来往大陆通行证件。