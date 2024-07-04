中国留学生新西兰遇袭 驻奥克兰总领事约见当地警方

一名中国留学生在新西兰遭遇暴力袭击后，中国驻奥克兰总领事陈世杰约见奥克兰大区警察总部警督，并敦促当地警方尽快将案犯抓捕归案，同时为受害者进一步医疗救治提供帮助。

据微信公众号“中国驻奥克兰总领馆”消息，陈世杰星期四（7月4日）紧急约见奥克兰大区警察总部警督斯科特·格梅尔，就中国留学生在奥克兰公交车遭暴力袭击案向奥克兰警方表达严重关切。

陈世杰说，这起暴力袭击案件在当地华社引起广泛关注和强烈愤慨。中方强烈谴责案犯的残忍不法行径，敦促警方高度重视此案，及时向中方通报案件最新进展，尽快将案犯抓捕归案、查明真相并绳之以法，还受害者以公道，同时为其进一步医疗救治提供帮助。

陈世杰强调，中方高度重视领区中国公民生命财产安全，要求新警方采取一切有效措施确保领区中国公民安全与合法权益，为其工作、生活、学习提供良好环境。

根据中方新闻稿，格梅尔表示高度重视中方关切，已专门指派人员加紧推进相关调查并积极向受害者家庭提供支持，愿与总领馆保持密切沟通，加大力度保障中国公民安全。

中国驻新西兰奥克兰总领馆星期一（1日）通报，一名中国留学生上星期五（6月28日）在奥克兰公交车上遭不明身份人员持械袭击，导致其面部严重损伤。