台外交部据报拟定新规杜绝驻外代表处采购争议

台湾媒体报道，台湾外交部打算制定新条规，以杜绝驻外代表处采购争议。

台湾《中国时报》报道，台驻美代表俞大㵢被爆花费800万元（新台币，下同，约33万新元）公款整修官邸，高额购入床组、沙发、咖啡机等，虽然外交部长林佳龙表示金额有误，但不免让外界质疑驻外人员的操守。

报道星期三（7月3日）引述外交体系人士称，林佳龙已指示研议《驻外馆处杂项设备购置费支用原则》，将纳入比价机制、分层核定，使采购规范更明确严谨，以杜争议。

上述人士透露，针对上述爆料案，林佳龙已与俞大㵢通过电话，了解经费使用情形。对于驻外馆处使用经费的规范不是很明确，林佳龙上任后就有所耳闻，所以在此事爆发前，就已请外交部内部研议相关规范。

该人士指出，该原则首先规定，适用对象为使用年限逾两年且单价超过1万元的杂项设备，原则设立比价机制规定，设备购置需求须事先检附三家厂商报价单，以公文报部核处。若为新购，应述明必要性及评估其效益；若为汰换，应述明原有品项是否已逾使用年限及不堪使用情形，并附照片。

上述原则也针对不同价格的采购设立分层核定机制，采购预算单价若为10万元以下，得由外交部秘书处裁决判行；10万元以上至30万以下，由部长、次长或主任秘书核定；30万元以上或采购全案100万元以上，则需经会主管地域司意见后，由部长或授权主管区域的次长核定。若受限年度经费，馆舍办公室的需求应优于职务宿舍需求办理。

在上月被爆滥用公款后，俞大㵢亲自回应时承认，曾搭公务车看樱花，但否认官邸半年花费达800万。林佳龙事后为其缓颊说，俞大㵢没有挪用公款，只是有些采购被核可，有些未获核准。林佳龙已向总统府和行政院报告此事，目前不会让俞大㵢停职调查。