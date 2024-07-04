台外交部：赴日勿戴贵重金饰 以免被海关没收

一名台湾旅客今年6月入境日本时，随身配戴的3.5两金项链被海关没收。台湾外交部星期四（7月4日）提醒民众，赴日时不要携带贵重珠宝金饰，若随身携带的金饰价值超过20万日元（1676新元），需要进行申报，否则可能被日本海关没收。

综合台湾《联合报》和民视新闻等报道，有台湾旅客6月中旬戴着3.5两黄金项链入境日本时，被日本海关认定要变卖黄金，因而被带进“小房间”扣留六小时，并被没收黄金项链和手机。

台湾日本关系协会秘书长范振国星期四在外交部举行的“单位主管例行新闻说明会”上说，近来日币大幅贬值，再加上国际金价走扬，以及日本消费税提高至10%等因素，外交部观察到有犯罪集团开始走私黄金入境日本贩售，日本海关因此对观光客随身携带的金饰品等进行严格审查。

他指出，据日本海关规定，如果携带的金额超过100万日元，包括等值外币、支票、有价证券，或纯度90%以上的黄金达逾一公斤时，须于入出境时向日本海关进行“进出口申报”。

范振国续说，包括金饰在内的随身携带物品，如果总计价值超过20万日元，也必须填报“携带物品申告单”，可于飞机上或海关行李查验站前的书写台取得，如果事先未申告被查获，物品可能会被没收。

他说，由于台湾民众时常佩戴金饰品，又因金价上涨等情形，随身金饰容易超过日本规定的20万日元上限而遭没收，因此再次提醒，赴日尽量不要携带贵重珠宝及金饰品，以免入境时遭盘查，进而遭到没收物品、课征关税等处罚。