据报台渔船被大陆海警船广播警告“不要命了”

一艘台湾渔船星期二在金门外海被中国大陆海警登检扣押后，又有多艘台湾渔船星期三在澎湖、金门外海被大陆海警船驱离。据报，大陆海警船一度向台湾渔船广播警告：“你不要命了，还不赶快离开现场。”

综合《自由时报》、《联合报》、中时新闻网报道，目前是小管（泛称鱿鱼）盛产季节，加上大陆伏季休渔中，不少台湾澎湖渔船都趁此期间捕捉小管，包括台湾东北角、澎湖海域、金门角海域等地都是作业区域。

报道称，虽然澎湖渔船“大进满88号”星期二（7月2日）晚于金门东北外海作业时，被大陆海警船登检扣押，并以非法捕捞水产品处以刑事拘留，但不少台湾渔民为了生计，还是继续出海作业；他们选择在海峡中线以东的台湾经济海域内作业。

不过，他们仍被大陆海警船强制广播驱离。报道引述不具名的澎湖渔民说，星期三傍晚6时许，大陆20余艘海警船大举出动，并以广播向台湾渔船警告“你不要命了，还不赶快离开现场”。

据报道，大陆海警船发出警告后，在金门角海域作业的台湾渔船纷纷逃离。报道形容，一时间原本渔火通明的海域，顿时变成一片漆黑。

澎湖区渔会总干事蔡月娇说，目前两岸情势较为紧张，呼吁台湾渔民近期勿至大陆的界线作业，以保障自身安全。

有台湾渔船就上述事件向台湾海巡署金马澎分署通报。海巡署星期四在官网发布新闻稿称，星期三晚8时35分许，海巡署第13（澎湖）巡防区接获“龙劼满”渔船拨打118通报，在澎湖马公西北方111.12公里（限制水域外62.97公里，中线以西21.29公里），遭舷号不明大陆海警船实施探照灯干扰，并逐渐靠近。

海巡署获报后，立即调派西南海域“伟星舰”、澎湖海巡队线上3539艇前往援处，增派10091艇紧急出勤，另外同步通报渔业署通知附近作业渔船注意。

新闻稿说，海巡署舰艇已在案发海域巡弋，并全面提升执法巡护的作为。

另据《自由时报》报道，大陆海警船在星期四更直接进入公海，广播驱离正在作业的澎湖渔船。报道称，澎湖海巡队随即调派三艘巡防艇赶往保护渔船。