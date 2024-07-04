习近平出席上合会议：携手抵制外部干涉

中国国家主席习近平强调，面对干涉分化的现实挑战，要巩固团结力量，携手抵制外部干涉。

据中国央视新闻报道，习近平星期四（7月4日）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，出席上海合作组织成员国元首理事会会议并发表讲话时，提出携手抵制外部干涉，坚定相互支持，照顾彼此关切，以和为贵处理内部分歧，聚同化异破解合作难题，把本国前途命运、地区和平发展牢牢掌握在自己手中。

习近平强调，面对冷战思维的现实威胁，要守住安全底线。坚持践行共同、综合、合作、可持续的安全观，以对话和协作应对复杂交织的安全挑战，以共赢思维应对深刻调整的国际格局，共建持久和平、普遍安全的世界。

习近平说，面对小院高墙的现实风险，要维护发展权利。坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅，激发地区经济内生动力，推动实现共同发展目标。

习近平也说，上海合作组织之所以能够经受住国际形势风云变幻的考验，根源在于上海合作组织始终坚持团结协作的优良传统、平等互惠的合作之道、公平正义的价值追求、包容互鉴的广博胸怀。

成员国领导人签署并发表《上海合作组织成员国元首理事会阿斯塔纳宣言》，批准上海合作组织关于各国团结共促世界公正、和睦、发展的倡议、关于完善上海合作组织运作机制的建议，发表关于睦邻互信和伙伴关系原则的声明以及涉及能源、投资、信息安全等领域合作的一系列决议。



会议也正式批准白俄罗斯加入上海合作组织，决定由中国接任2024至2025年度上海合作组织轮值主席国。

另据新华社报道，习近平星期三（3日）在出席上海合作组织峰会前，与俄罗斯总统普京会面时说，中俄要继续加强发展战略对接和国际战略协作。中国支持俄罗斯履行好金砖国家轮值主席国职责，团结全球南方，防止新冷战，反对非法单边制裁和霸权主义。

习近平也说，中俄双方要继续加强全面战略协作，反对外部干涉，共同维护本地区安宁稳定。

综合路透社和俄罗斯卫星通讯社报道，普京说，俄罗斯两国所做的事符合本国利益，也不针对任何其他国家。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫介绍，普京和习近平讨论了俄中双边关系所有领域的问题，并就地区问题交换了意见。

据新华社报道，两国元首还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。习近平强调，“中方始终站在历史正确一边，坚持劝和促谈，愿继续为推动政治解决乌克兰危机等地区热点问题作出积极努力”。