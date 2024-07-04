李强：愿与各国携手打造非歧视人工智能发展环境

中国总理李强在世界人工智能大会致辞时说，中国愿与各国携手打造非歧视的人工智能发展环境，确保人工智能发展始终符合人类的根本利益和价值标准。

据新华社报道，李强星期四（7月4日）在上海出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。

李强表示，2018年首届大会召开以来，人工智能的新技术不断突破、新业态持续涌现、新应用加快拓展，已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，同时在法律、安全、就业、道德伦理等方面也面临着一系列新课题。

李强指出，中国始终积极拥抱智能变革，大力推进人工智能创新发展，高度重视人工智能安全治理，实施了一系列务实举措，发布了《全球人工智能治理倡议》，向第78届联合国大会提出了加强人工智能能力建设国际合作决议并获得一致通过，为全球人工智能发展和治理作出积极探索，贡献了建设性思路和方案。

李强强调，中国愿与各国一道，推动人工智能更好服务全球发展、增进人类福祉，共同走向更加美好的智能未来。

他提出三点建议，即一是深化创新合作，释放智能红利。促进技术联合攻关、数据跨境流动、设备自由贸易和设施互联互通，加强基础研究和人才交流合作，共同维护产业链供应链安全稳定，推动创新成果不断涌现、产业发展持续突破、智能红利更大释放。

二是推动普惠发展，弥合智能鸿沟。携手打造开放、公平、非歧视的人工智能发展环境，帮助发展中国家加强能力建设，推进网络、算力、数据等普惠化，为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务，实现更大程度的数字包容。

三是加强协同共治，确保智能向善。加强发展战略、治理规则、技术标准等对接协调，推动建立普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范，确保人工智能发展安全、可靠、可控，始终符合人类的根本利益和价值标准。

美国政府上月发布限制美国个人和企业投资中国半导体、量子计算和人工智能（AI）企业的最新草案。

中国常驻联合国代表傅聪星期一（1日）在联合国大会协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议后受访时说，美国对中国人工智能的投资限制，无助于人工智能技术的健康发展，并将对全球治理造成分裂。“我们坚决反对这些制裁”。