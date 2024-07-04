中国商务部：中欧技术层面已举行多轮磋商

欧盟将从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税，中国商务部说，中欧技术层面已举行多轮磋商，并称目前距终裁还有四个月窗口期，希望欧盟同中国相向而行。

据中国商务部官网消息，发言人何亚东星期四（7月4日）在例行新闻发布会上说，对于欧盟对华电动汽车反补贴调查，中国已多次表示强烈反对，主张通过对话协商妥善处理经贸摩擦。

何亚东称，中国商务部部长王文涛与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯6月22日举行视频会谈，双方商定基于事实和规则两大支柱，就妥善处理该案立即启动磋商。截至目前，中欧技术层面已举行多轮磋商。

何亚东说，目前距终裁还有四个月窗口期，“希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程，基于事实和规则，尽快达成双方均可接受的解决方案”。

欧盟6月12日宣布，将从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税，对华电动汽车反补贴调查则持续到11月2日，届时欧盟可能会征收五年的最终关税。

何亚东也在发布会上指出，欧盟一些成员国政府和主要汽车企业，已经多次明确反对欧盟对中国电动汽车实施反补贴措施。

他说：“中方希望欧方认真听取盟内呼声，理性、务实地与中方开展磋商，避免反补贴措施伤害中欧汽车产业的互利合作和共同发展。”