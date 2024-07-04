欧盟明起对中国产电动车征收临时关税

欧盟星期五（7月5日）起将对中国电动车加征最高37.6%的临时关税，这意味着中欧贸易紧张局势将持续升级。

欧盟委员会星期四（4日）在官网宣布上述消息，并称临时关税的期限为四个月。欧盟对中国电动车的反补贴调查将持续到11月2日，届时可能会征收明确关税，通常为期五年。

欧盟公布，中国电动车巨头比亚迪将面临17.4%惩罚性关税、吉利汽车19.9%、上汽集团37.6%；其他在中国设厂造车的西方车企如特斯拉和宝马，也将面临20.8%关税。

这与欧盟6月12日公布的税率基本一致。在企业发现最初公布的数据存在细微计算错误后，欧盟行政部门对此略作调整。

欧盟估计，中国汽车品牌在欧盟市场的份额已从2019年的不到1%上升到8%，2025年可能达到15%，并称中国品牌产品的价格通常比欧洲制造的产品低20%。

欧盟认为，中国政府的高额补贴人为压低电动车的生产成本，造成市场竞争被扭曲，担忧中国电动车一旦不受控地持续涌入市场，终有一天会将本地的电动车厂商挤出市场。为此，欧盟去年10月启动反补贴调查，直到今年6月12日通知各车厂将征收临时反补贴税。

欧盟6月宣布对中国电动车加征关税后，中国商务部当时称，将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的正当利益。中国官方随后对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

中国商务部发言人何亚东星期四在例行新闻发布会上说，对于欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方已多次表示强烈反对，主张通过对话协商妥善处理经贸摩擦。截至目前，中欧技术层面已举行多轮磋商。

何亚东说，目前距终裁还有四个月窗口期，希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程，基于事实和规则，尽快达成双方均可接受的解决方案。