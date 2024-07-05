习近平抵达塔吉克斯坦进行国事访问

中国国家主席习近平已乘坐专机抵达塔吉克斯坦，准备开展国事访问行程。

据新华社报道，习近平乘坐的专机于当地时间星期四（7月4日）晚抵达塔吉克斯坦首都杜尚别，应塔吉克斯坦总统拉赫蒙邀请，对塔吉克斯坦进行国事访问。

习近平专机抵达杜尚别国际机场时，塔吉克斯坦总统拉赫蒙率议会上院议长兼杜尚别市长鲁斯塔姆、外长穆赫里丁等高级官员到机场迎接。塔吉克斯坦儿童向习近平献花，用中、塔文欢迎习近平到访。

习近平发表机场书面讲话时说，中塔两国是守望相助的好邻居、相互支持的好朋友、互利共赢的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。建交32年来，中塔关系持续快速健康发展，实现了从睦邻友好到战略伙伴关系，再到全面战略伙伴关系的飞跃，成为邻国间关系的典范。

他指出，中塔两国政治互信牢固，在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持。两国共建“一带一路”合作成果丰硕。他期待同拉赫蒙就新形势下中塔关系发展作出新规划、新部署，推动中塔全方位合作迈上更高水平。

习近平是在哈萨克斯坦结束出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议后，到访塔吉克斯坦。

据报道，习近平离开哈萨克斯坦首都阿斯塔纳时，哈萨克斯坦总理别克捷诺夫、阿斯塔纳市长卡瑟姆别克等高级官员到机场送行。

习近平专机起飞后，哈萨克斯坦三架空军战机升空护航。