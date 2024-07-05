丁薛祥：以“十年磨一剑”的坚定决心加快实现高水平科技自立自强

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在天津调研时强调，要以“十年磨一剑”的坚定决心和顽强意志，加快实现高水平科技自立自强。

根据新华社报道，丁薛祥7月3日至4日在天津考察国家超级计算天津中心、中国科学院天津工业生物技术研究所和天津大学，调研基础研究、科教融合等情况。

丁薛祥说，要把提升原始创新能力摆在更加突出的位置，加大基础研究支持力度，夯实科技创新根基。充分发挥新型举国体制优势，加快关键核心技术攻关，为高质量发展和高水平安全提供有力支撑。完善科教协同育人机制，推动形成教育发展、科技创新、人才培养的良性循环。

他勉励科研人员弘扬科学家精神，埋头苦干、潜心攻关，为破解关键科技问题作出更大贡献。

丁薛祥还参观了中国汽车技术研究中心有限公司、飞腾信息技术有限公司、深之蓝海洋科技股份有限公司以及天开高教科创园等。

他指出，要抓好增加高质量科技供给、强化企业科技创新主体地位、促进科技成果转化应用等重点工作，推动科技创新和产业创新深度融合。加强共性技术研发，完善检验检测、标准认证等服务，更好赋能产业发展。

丁薛祥在与创投机构、科创企业负责人座谈交流时表示，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，推动科技成果尽快从样品变成产品、形成产业，政府和市场要共同发挥作用，科学家、投资家、创业家要共同努力。天津科教资源丰富，创新发展前景广阔，要深化科技体制机制改革，把全社会科技创新活力充分激发出来。

丁薛祥到中国税务总局天津市河北区税务局调研时强调，要运用信息化手段提升税收征管水平，优化税收服务，落实落细税费优惠政策，为企业和群众营造良好税收环境，助力各类经营主体稳定健康发展。

中共中央政治局委员、天津市委书记陈敏尔参加有关调研。